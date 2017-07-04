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Археологи нашли на территории восточной провинции Шаньдун (Китай) останки "гигантских" людей, которые жили около пяти тысяч лет назад. Рост этих очень высоких для той эпохи людей составлял более 1,9 метра, пишет ТАСС со ссылкой на портал "Чжунго синьвэньван".

Глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй добавил, что при жизни эти люди были еще выше. Он предположил, что люди обладали таким телосложением из-за обильных источников продовольствия, к которым у них был доступ.

"Великанов" нашли во время раскопок, продолжающихся в районе города Цзинань с прошлого года. Ученые уже обнаружили развалины свыше 100 зданий, более 200 захоронений и около 20 жертвенных ям. По мнению специалистов, извлеченные из-под земли останки принадлежат представителям культуры эпохи неолита Луншань, которая когда-то населяла бассейн реки Хуанхэ.

Установлено, что предки современных китайцев, жившие на востоке страны, пять тысяч лет назад имели развитое сельское хозяйство, в частности, занимались выращиванием злаковых культур и разведением свиней. Находки свидетельствуют о том, что люди того времени жили в довольно комфортных условиях: согласно структуре найденных жилищ, в домах были обособленные спальни и иные специализированные помещения.