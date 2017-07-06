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Какие инновационные проекты претендуют на губернаторские гранты

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Специалисты Алтайского края работают над уникальными технологиями

Алтайские предприятия претендуют на получение гранта губернатора Алтайского края на поддержку инновационной деятельности в машиностроении. Максимальный размер финансирования — два миллиона рублей. Это не так много, если смотреть на конечную сумму разработок. С другой стороны, это немалые деньги, которые необходимы для успешного развития проектов.

Одно из предприятий региона, которое претендуют на получение гранта, — Алтайский геофизический завод. Сегодня его специалисты работают над уникальной для края технологией.

Алтайский геофизический завод

"Сегодня мы разрабатываем гражданскую продукцию. Это мини-токарный станок. Это будет первый станок в нашей будущей серии. Следующие уже будут без приставки "мини". Также мы планируем запустить производство фрезерных станков. Это долгосрочная программа, сейчас мы находимся в начале пути", — рассказал порталу Amic.ru генеральный директор предприятия Марат Жумадилов.

Станок уже готов. Это "пилотная версия", которая будет совершенствоваться. Но и ее создание — это уже прорыв для регионального предприятия. "Алтайгеофизика" поставила перед собой цель: по максимуму использовать отечественные комплектующие для станка. Дело в том, что обычно для производства подобного оборудования используют импортные запчасти. На Алтайском геофизическом заводе решили "переломить" тенденцию.

"Чаще всего используются двигатели производства Белоруссии. Но этот двигатель уступает немецким, японским и даже тайваньским аналогам. Мы решили разработать свой, который будет лучше белорусского и не хуже, а может и лучше немецкого. Поскольку у нас нет необходимой научной основы, мы обратились в Новосибирский государственный технический университет и заключили с ними договор на 6,5 миллионов рублей. Работы уже идут. Деньги гранта, если нам повезет, помогут нам компенсировать эти затраты", — продолжает Марат Жумадилов.

Разработкой станка занимаются около трех лет. Только на различные материалы уже ушло около 3 миллионов рублей. И придется потратить еще. Потому что, говорит руководитель, нельзя нарисовать и изготовить станок по образу и подобию. Во время работы приходится постоянно совершенствовать инновационную разработку. "Нарисовали, попробовали, потом перерисовали, еще раз попробовали. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем совершенства. Зато в будущем, уже имея опыт, мы сможем выпускать станки с высоким качеством. Так что сейчас создается эталонный образец", — добавляет гендиректор.

По словам Марата Жумадилова, этот двигатель "будет применяться на всех наших станках, так что мы правильно вкладываем деньги. Более того, мы сможем им торговать. Если мы доведем его до мирового совершенства, то мы сможем конкурировать на международной арене".

"Сегодня мы разрабатываем гражданскую продукцию. Это мини-токарный станок. Это будет первый станок в нашей будущей серии. Следующие уже будут без приставки "мини". Также мы планируем запустить производство фрезерных станков. Это долгосрочная программа, сейчас мы находимся в начале пути", — рассказал порталу Amic.ru генеральный директор предприятия Марат Жумадилов.

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В общей сложности за три года на разработку станка и на его изготовление ушло около 10 миллионов рублей. Но придется потратить еще. Так что предприятие надеется на поддержку властей.

В покупке станка заинтересованы все, кто занимается обработкой металла. Первый опытный образец мини-станка будет представлен в октябре 2017 года.

"Этот станок будет интересен всем, начиная от малых предприятий и заканчивая госкорпорациями. На нем можно обрабатывать детали из различных металлов. Мы гарантируем качество и точность. Но мы настаиваем, чтобы его рассматривали к приобретению и за рубежом. Он отличается от других соотношением "цена-качество". Есть Китай, чуть лучше Тайвань. Мы будем делать наш станок не хуже импортных", — уверен генеральный директор.

Разработка Алтайского геофизического завода важна не только для края, говорят эксперты. "Станкостроение в России сегодня возрождается – это приоритетная задача", — говорит заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

ООО "ХАРВЕСТ"

Еще одно алтайское предприятие, которое претендует на поддержку властей — ООО "ХАРВЕСТ". Это молодое предприятие, начавшее работу буквально с нуля. Здесь изготавливают технику для других регионов России. В этом году собираются выпустить продукцию на сумму 100 миллионов рублей. Сегодня у предприятия насчитывается уже 16 видов продукции.

В том числе здесь производят грабли-ворошилки различных моделей, навесные фронтальные погрузчики для тракторов МТЗ, другие навесные орудия к тракторам. Важно, что в 2017 году запущена в серийное производство новая модель граблей.

В 2016 году объем производства составил 68,8 миллионов рублей. Выпущено порядка 1500 единиц оборудования. Прогноз производства на 2017 год – 2 200 сельхозорудий на общую сумму более 100 миллионов рублей.

Сегодня "Харвест" занимается подготовкой документации для получения европейского сертификата соответствия качества выпускаемой продукции. Представители компании посетили Германию и Нидерланды, где провели встречи с дилерами сеноуборочной техники и представили свои новые разработки.

Предприятие уже получало краевой грант на разработку новой техники. В 2016 году были введены в строй установки лазерной резки и гибки листового металла, организован покрасочный участок. Компания обращалась в фонд микрозаймов за пополнением оборотных средств. Новый станок лазерной резки обошелся в 48 миллионов рублей. Часть затрат возместил региональный бюджет.

"Мы трижды выделяли гранты "ХАРВЕСТУ" на инновационные разработки. И дело идет успешно. Причем 10% от объема производства идет на рынок Алтайского края, 90% — на другие регионы России и зарубежные страны", — рассказал Виктор Мещеряков.

Он также добавляет, что региональные заводы работают не только для того, чтобы продавать свою продукцию исключительно на региональном рынке. Цель любого предприятия – расширять географию продаж, увеличивать рынок присутствия своей продукции, в том числе за счет экспорта.

"Начиная с 2013 года, выделяются гранты губернатора края на разработку новых образцов техники. В этом году мы получили заявки от 18 предприятий. Максимальная сумма гранта — два миллиона рублей. Мы выберем лучших. Грант предоставляется на три года. За это время получатели должны выполнить то, о чем они заявили", — рассказал вице-губернатор.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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