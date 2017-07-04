Фото: facebook.com

Пропавший пес преодолел свыше 320 километров за пять месяцев в штате Флорида (США). Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на местный полицейский департамент города Пемброк-Пайнс.

В сообщении говорится, что померанский шпиц по кличке Сесси, чей возраст составляет шесть лет, исчез из дома своих хозяев в городе Брадентон. Владельцы собаки не смогли найти питомицу. Полицейские города нашли Сесси на дороге через пять месяцев. За это время животное не пострадало.

Собаку вернули хозяевам после того, как специалисты узнали их адрес по данным в микрочипе шпица. Полицейские подчеркнули важность таких устройств, поскольку они помогают вернуть потерявшихся животных их владельцам.