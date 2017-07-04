4 июля приз от сайта amic.ru получила компания "Автомаркет Гараж". Им стал сертификат на авторский уникальный тренинг Аркадия Цукера "Алгоритмы бизнес-мышления" от центра бизнес-мастерства "Харизма". Также были разыграны три очередных приза от радиостанций "Эхо Москвы", "Шансон" и DFM.

Сотрудники "Автомаркет Гараж" по правилам розыгрыша выбрали следующего победителя. Обладателем приза от информационно-разговорной радиостанции "Эхо Москвы" стала компания под счастливым номером 81 – кондитерская сеть "Форне". В праздничной обстановке команда "FM-Продакшн" вручила победителям Сертификат на языковые курсы. Обладателем приза от Радио "Шансон" стала компания под номером 15 — "АрсиДом". Им был вручен абонемент на 100 автомоек.

Самая танцевальная радиостанция DFM Барнаул разыграла билеты на концерт DJ Smash, который пройдет в Горном-Алтае 12 августа. Провести зажигательные выходные смогут сотрудники компании "Новэкс".