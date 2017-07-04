Дорожные службы не виноваты в провале нового асфальта на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейский в Барнауле. Об этом во время пресс-конференции 4 июля заявил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По его словам, провал образовался из-за опрессовки, которая проходит в городе. "Как известно сейчас происходит опрессовка тепловых сетей, из-за чего по всему городу образуются провалы и подмывы. Непосредственно в данном участке образовался провал. Подчёркиваю, что данный дефект не относится к работам дорожной службы. Идёт подмыв грунта под "дорожной одеждой" в связи с чем образуется провал верхних слоёв", – сообщил Шеломенцев

Напомним, буквально несколько дней прошло после того, как на участке пересечения улицы Молодёжной и проспекта Красноармейский постелили новое асфальтовое полотно. Однако 3 июля автомобилисты сообщили о провале асфальта на этом месте.

Напомним также, что на ремонт Красноармейского проспекта выделено около 160 миллионов рублей. Его ремонтируют в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Бояринова Евгения