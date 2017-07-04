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Девочку 12-ти лет сбил автомобиль и скрылся с места ДТП в Барнауле — инцидент произошел еще 28 июня, сообщили в городской ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 13:30 на улице Георгиева в районе дома №35. "Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на пешехода девочку, 12 лет, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — констатируют в ГИБДД.

В настоящее время в связи с ДТП полиция разыскивает автомобиль отечественного производства, предположительно ВАЗ 2104, белого цвета.

Граждан, что-либо знающих о данной аварии, просят сообщать по телефонам: 393-605, 393-548, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.