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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в преддверии малых Шукшинских чтений дал поручение навести порядок на территории, прилегающей к памятнику писателя.

Мероприятие пройдет в краевой столице уже 18 июля. Поэтому сроки для благоустроительных работ действительно поджимают.

Также сити-менеджер распорядился как можно быстрее восстанавливать участки территорий, где проводились работы по устранению повреждений на коммунальных сетях.

"В первую очередь это касается тепловых сетей после проведения гидравлических испытаний. Руководство организации заверило, что все необходимое для проведения работ есть, поэтому прошу не затягивать с восстановлением асфальтового покрытия после окончания ремонта", — подчеркнул глава администрации.