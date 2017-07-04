Фото: ааэп.рф

Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве "Алтайской академии экономики и права", сообщили 4 июля в надзорном ведомстве.

Решение об открытии дела было принято после проведения правоохранителями проверки в академии, которая, напомним, лишилась лицензии на образовательную деятельность.

По словам помощника прокуратура Барнаула Олеси Белоус, в преддверии банкротства академией были совершены сделки по продаже имущества на общую сумму, превышающую 67 миллионов рублей.

В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что в результате ААЭП оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам. В том числе это коснулось и вопросов погашения задолженности перед студентами.

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Сейчас расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве контролируется руководством городской прокуратуры.

Напомним, Рособрнадзор в октябре 2016 года приостановил действие лицензии Алтайской академии экономики и права на осуществление образовательной деятельности.

Ректор учебного заведения Александр Тен в комментариях СМИ отмечал, что у ААЭП имеются финансовые проблемы, поэтому они не могут вернуть деньги студентам за обучение. Сами же студенты были переведены на обучение в Алтайский государственный университет.

Затем началась процедура банкротства образовательного учреждения, а в мае текущего года в отношении академии была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.