Фото: ааэп.рф
Прокуратура Барнаула возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве "Алтайской академии экономики и права", сообщили 4 июля в надзорном ведомстве.
Решение об открытии дела было принято после проведения правоохранителями проверки в академии, которая, напомним, лишилась лицензии на образовательную деятельность.
По словам помощника прокуратура Барнаула Олеси Белоус, в преддверии банкротства академией были совершены сделки по продаже имущества на общую сумму, превышающую 67 миллионов рублей.
В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что в результате ААЭП оказалась неспособна удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам. В том числе это коснулось и вопросов погашения задолженности перед студентами.
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Сейчас расследование уголовного дела о преднамеренном банкротстве контролируется руководством городской прокуратуры.
Напомним, Рособрнадзор в октябре 2016 года приостановил действие лицензии Алтайской академии экономики и права на осуществление образовательной деятельности.
Ректор учебного заведения Александр Тен в комментариях СМИ отмечал, что у ААЭП имеются финансовые проблемы, поэтому они не могут вернуть деньги студентам за обучение. Сами же студенты были переведены на обучение в Алтайский государственный университет.
Затем началась процедура банкротства образовательного учреждения, а в мае текущего года в отношении академии была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий.
Комментарии
А помнится местные тролли младшему Тэну такие дифирамбы пели. И специалист он классный, и предприниматель от бога. Пусть за колючкой это подтверждает.
Простой смертный будет годами от коллекторов отбиваться за какие то копейки,а миллионных ворюг легко банкротят(((( Тьфу!!!
4.07.2017 17:56
- гость -
они сперва украли, а потом забанкротились. но воровство вскрылось. не успели короче концы в воду скинуть))
А экономист Строителева в доле?