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Ливни, грозы, град и шквалистый ветер ждет жителей Алтайского края в среду, 5 июля — в регионе объявлено штормовое предупреждение, информирует Гидрометцентр.

"На большей части территории дожди, грозы, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, град", — говорится в сообщении синоптиков. Дневная температура составит +25...+30 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров, при грозах местами шквалистое усиление ветра до 20-25 метров.

В Барнауле также прогнозируются ливни, гроза, местами град. Днем в краевой столице будет +25...+27 градусов. Порывы ветра в городе могут достигать 18 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю, в свою очередь, призывают жителей региона соблюдать меры личной предосторожности.