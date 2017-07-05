В первом полугодии в Алтайском крае родились 4848 малышей. Об этом ИА "Амител" сообщили в региональном управлении ЗАГС, отметив, что родилось на 386 детей меньше, чем в прошлом году.

Также в ЗАГСе сообщили, что давая имена своим малышам жители края отказываются от экзотики. Так, самыми востребованными женскими именами оказались Анна, Анастасия, Ангелина, Варвара, Виктория, Валерия, Дарья, Ксения Полина и Софья. Из мужских имен популярны Артем, Александр, Данил и Даниил, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил и Роман.

В список самых необычных имен у девочек вошли: Агата, Агния, Вера, Стефания, Тамара, Устинья. А среди необычных имен мальчиков встречаются Демьян, Леон, Родион, Тимур, Тихон и Фадей.

А вот Добрынями, Тихонами, Юлианнами и другими необычными именами детей стали называть реже, отдавая предпочтения привычным Артемам и Софиям.

Ксения Бородина