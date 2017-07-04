Фото: Caviar
Эксклюзивный золотой спиннер Caviar Spinner Full Gold, полностью отлитый из золота 750-й пробы, поступит в продажу в единственном экземпляре через месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на пресс-службу бренда Caviar.
Стоимость золотого изделия составит 999 тысяч рублей. Подчеркивается, что на его изготовление уйдет 0,1 килограмма драгоценного металла. Этот спиннер, возможно, станет самым дорогим в истории.
Кроме этого, можно будет купить позолоченный спиннер Caviar Spinner Tricolor с триколором и изображением двуглавого орла. "Лепестки" этого акссесуара покрыты ювелирной эмалью белого, синего и красного цветов.
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Данный спиннер тоже поступит в продажу через месяц, однако его цена составит лишь около 15 тысяч рублей.
Комментарии
100 г золота 750й пробы стоит (2355 р/г биржевая цена 1 г чистого золота * 0,750 * 100 г) = 176600 руб.
Плюс 3д-моделирование + отливка + работа ювелира, ну пусть еще 20 тысяч.
Итого себестоимость 200 тыс. руб.
Остальное - надбавка за понты.
Бизнес по-русски.
И, кстати, неужели шарикоподшипники из золота? Материал-то не самый подходящий, мягкий...
А я думал что спиннер с Путиным...