Команда ведущих телепроекта "Дом-2" на ТНТ пополнилась очаровательной Ольгой Орловой. Певица, а теперь телеведущая, сразу окунулась в атмосферу популярной телестройки. Мы расспросили Ольгу о том, как она ощущает себя в роли ведущей и что ей дало пребывание на проекте бок о бок с ребятами.

Корреспондент: Ольга, как вы стали ведущей "Дома-2"? Почему вас заинтересовало это предложение?

Ольга Орлова: О том, что я буду ведущей проекта, я узнала буквально за три дня до съемок. Почему заинтересовало? Да потому что "Дом-2" уже 13 лет является одним из самых популярных телепроектов не только на ТНТ, но и на всем российском телевидении, и его рейтинги говорят сами за себя. Хотя критиков у проекта немало. Мне это предложение показалось интересным.

Корр.: Какое амплуа ведущей вы выбрали на проекте?

О.О.: Я буду Ольгой Орловой, я постараюсь привнести в шоу что-то свое. Стараюсь оценить участников по-своему, со своей позиции. У каждого из ведущих проекта есть свой стиль. Думаю, у меня тоже он будет.

Корр.: Какие отношения сложились с коллегами на проекте?

О.О.: Я очень хорошо общаюсь и с Ольгой Бузовой, и с Ксенией Бородиной. На Поляне познакомилась и с Владом Кадони. Отношения хорошие, а как может быть иначе? Я никого не подсиживаю и не заменяю. Я присоединилась к команде.

Фото: ТНТ

Корр.: Мы знаем, что вы три дня пробыли в периметре. Как прошли эти дни? На что похожа жизнь в "Доме-2"?

О.О.: Вы знаете, я по жизни стойкий оловянный солдатик, несмотря на внешность. И я участвовала в разных телепроектах, в частности в "Последнем герое", где условия были очень серьезными. Так что удивить чем-то меня непросто в данном случае. На поляне я провела время хорошо, ребята оказались очень гостеприимными, тепло меня встретили, что меня приятно удивило. Все было очень достойно. Когда я уехала с поляны, а на следующий день приехала на съемки ток-шоу, ребята меня встретили как давнюю подругу, с распростертыми объятиями, сказали, что соскучились. И это дорого стоит, на самом деле.

Корр.: Что вам дали эти три дня на Поляне, как ведущей?

О.О.: Естественно я ближе познакомилась с ребятами, с их историями. У нас часто были посиделки на кухне с откровенными разговорами, которые раскрыли многих участников, что-то мне показали, помогли составить о каждом более полную картину. Конечно, как только я попала в периметр, в первый час моего там нахождения все были немного напряжены, может потому, что хотели мне понравиться. Но потом это волнение прошло, ребята стали такими, какие они есть на самом деле, даже стали спрашивать у меня советов.

Корр.: Есть ли участники, которым вы симпатизируете? За чьи отношения особенно переживаете?

О.О.: Я не хотела бы выделять кого-то, любимчиков, так сказать. С кем-то я общалась больше, с кем-то меньше. При этом у меня есть свое видение, кто и зачем на проекте, кто там лишний. Я считаю, что ведущий должен сохранять нейтралитет по отношению к участникам.

Фото ТНТ

Корр.: Вы верите в то, что на проекте действительно можно построить отношения или любовь – это фатальное неконтролируемое чувство?

О.О.: Я верю, что отношения можно построить, где угодно, при условии, что вы встретите своего человека. В этом плане я фаталист. И если ребята приходят на проект, чтобы построить свою любовь, значит им это нужно. У каждого на проекте свой путь. Кто-то пришел строить отношения, кто-то просто, чтобы работать над собой. Ведь когда ты живешь в коллективе, то ты играешь по законам этого коллектива, и чтобы ужиться, надо приложить некоторые усилия. Если ты одиночка по жизни, то тебе нечего делать на этом проекте. Зрителю всегда видна вся подноготная. Сразу можно понять, зачем человек пришел и насколько он искренен. Так что если человек решил строить отношения, то он их построит, по крайне мере будет пытаться это делать.

Корр.: Вы надолго планируете остаться на телестройке?

О.О.: Я не определяю никаких сроков для себя. Я в самом начале пути! О чем сейчас еще можно говорить? Время покажет.

Увидеть Ольгу Орлову в качестве ведущей на телепроекте "Дом-2" можно по субботам и понедельникам в 23.00 на ТНТ