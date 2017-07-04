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В Барнауле суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, до смерти избившего свою знакомую. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Суд установил, что инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Мужчина приехал в гостиницу, где познакомился с женщиной, с которой на протяжении шести дней пил спиртное. При этом подсудимый систематически избивал новую знакомую по лицу, голове и животу, причинив таким образом тяжкий вред ее здоровью. 29 декабря женщина скончалась от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть женщины. С учетом прежних непогашенных судимостей барнаульцу назначили семь лет и восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима.