Фото: mfc-chita.ru

Житель Москвы решил обмануть банк, попытавшись взять 38 миллионов рублей в кредит, используя поддельный паспорт. Об этом сообщает Life.

В полицию обратился один из сотрудников банка, которому паспорт горожанина показался подозрительным. В итоге представители кредитного учреждения отказали москвичу в кредите, а также вызвали стражей порядка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего мужчину. Оказалось, что у него на руках был паспорт на чужое имя.

В отношении москвича возбудили дело по факту покушения на мошенничество. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.