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Первая личная встреча глав российского и американского государств Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и пройдет 7 июля "на полях" G20 в Гамбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Днем ранее она отметил, что на переговорах президенты будут обсуждать вопросы борьбы с международным терроризмом и ситуацию в Сирии и на Украине. Подчеркивалось, что тема якобы вмешательства РФ в американскую предвыборную кампанию подниматься не будет.

Агентство добавляет, что Путин и Трамп с начала 2017 года уже три раза разговаривали по телефону. В начале мая они высказались за личную встречу на саммите "двадцатки", который пройдет с 7 по 8 июля.