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Около 10% граждан РФ задумываются о переезде на постоянное место жительства за рубеж, в сравнении с 2015 годом их число сократилось на 3%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ.

Также отмечается, что абсолютное большинство респондентов — 89%, максимум за все время наблюдений, не хотели бы покидать страну ради переезда за рубеж. Среди 18-24-летних покинуть Россию хотели бы 25%, среди 25-34-летних — 16%, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 21%. 1% опрошенных затруднился дать ответ на данный вопрос.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, заметно выросла доля тех, кто хочет переехать в течение года-двух и стало меньше тех, кто совсем не думает о сроках. Также данный выбор стали делать более обуманно: люди начали копить деньги, собирать информацию и разговаривать со знакомыми-эмигрантами. Подчеркивается, что мотивы переезда изменились: теперь меньше людей грезят о высоком уровне жизни за границей, однако теперь респондентам важны такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, а также соблюдение прав человека.

Другими причинам для переезда стали чаще называть недовольство политикой властей, категорическое нежелание жить в РФ или сильную любовь к другой стране. Самой привлекательной для переезда страной все еще является Германия — она занимает первое месте в рейтинге стран, которые рассматривают как альтернативное место жительства, уже второй год.

Данные опроса также показывают, что число эмигрантов из РФ сократилось в последний год: в минувшем году о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% россиян, а в 2017-м — уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение за год осталась неизменной — 23%.

Отмечается, что данный опрос ВЦИОМ проводил с 20 по 22 июня текущего года. В опросе участвовали 1800 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.