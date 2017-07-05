Женщин в политике мало, но они показывают высокий профессионализм и часто превосходят мужчину в работе. И все же обществу пока не нужна политика с дамским лицом. На эту тему на площадке свободного общения партии "Единая Россия" во вторник, 4 июля, с журналистами беседовали вице-премьер правительства Алтайского края по социальным вопросам Надежда Капура и сопредседатель ОНФ в регионе, депутат Барнаульской городской думы Марина Ермоленко.

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

По мнению Надежды Капуры, в Алтайском крае роль женщины в принятии управленческих решения очень значима.

"В составе правительства Алтайского края сегодня три женщины. На муниципальном уровне в регионе пять глав — женщины. Например, Светлана Агаркова не только возглавляет крупнейший район в регионе (является главой администрации Алейского района — прим.ред.), но и является руководителем краевого Совета муниципальных образований уже не первый год. У нас немало авторитетных женщин (…). Но это очень нелегкий труд ", — сказала Надежда Капура.

Говоря о своем опыте прихода работы в органах власти она отметила, что это была очень серьезная школа для воспитания стойкости и ответственности за принимаемые решения.

Она убеждена: важнее все же не пол, а профессионализм.

"Тебя принимают настолько, насколько ты профессионален и способен донести свою точку зрения", — пояснила она.

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

Марина Ермоленко согласна с тем, что сфера политики в регионе неплохо представлена дамами и главный фактор не гендерный, а профессиональный.

"Женщина в политике ничем не отличается от мужчины. Если она конкурентоспособна как политический, общественный деятель, тогда будущее есть. Но если женщина идет в политику и надеется, что где-то ей стульчик отодвинут, где-то руку подадут, то такое есть только на массовых представительных мероприятиях. Если речь идет о выборах, то надо быть готовым к конкуренции. Это не та сфера, где тебя пропустят вперед. Это не трамвай", — сказала Марина Ермоленко.

И все же в Барнаульской гордуме из 40 депутатов десять женщин, подчеркнула она. Немало женщин во власти на уровне городов, районов и сел.

"Чем меньше муниципальное образование, тем больше там хозяйственных вопросов. Там уже не до политических игр, они занимаются конкретными вопросам. Это адский труд", — добавила Ермоленко.

Однако по ее мнению, современное консервативное общество не готово к массовому принятию женщины в политике.

"Ближайшие лет 50 женщины-президента в стране не будет. Общество принимает женщину, как хранительницу семейного очага. Избиратели охотнее голосуют за мужчину. Русскому человеку нужный сильный правитель. Женщина — тыл, а мужчина — защитник, сила, стена", — сказала она.

А вот Надежда Капура считает, что женщина могла бы стать когда-то президентом России.

Но обе признают, что женщина, особенно политик, всегда должна выглядеть хорошо и ухоженно. Обе собеседницы это прекрасно демонстрируют.