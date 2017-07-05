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Алтайские женщины-политики о работе: это не та сфера, где пропустят вперед

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Чиновник Надежда Капура и депутат Марина Ермоленко о роли женщин в политике

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

Женщин в политике мало, но они показывают высокий профессионализм и часто превосходят мужчину в работе. И все же обществу пока не нужна политика с дамским лицом. На эту тему на площадке свободного общения партии "Единая Россия" во вторник, 4 июля, с журналистами беседовали вице-премьер правительства Алтайского края по социальным вопросам Надежда Капура и сопредседатель ОНФ в регионе, депутат Барнаульской городской думы Марина Ермоленко.

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

По мнению Надежды Капуры, в Алтайском крае роль женщины в принятии управленческих решения очень значима.

"В составе правительства Алтайского края сегодня три женщины. На муниципальном уровне в регионе пять глав — женщины. Например, Светлана Агаркова не только возглавляет крупнейший район в регионе (является главой администрации Алейского района — прим.ред.), но и является руководителем краевого Совета муниципальных образований уже не первый год. У нас немало авторитетных женщин (…). Но это очень нелегкий труд ", — сказала Надежда Капура.

Говоря о своем опыте прихода работы в органах власти она отметила, что это была очень серьезная школа для воспитания стойкости и ответственности за принимаемые решения.

Она убеждена: важнее все же не пол, а профессионализм.

"Тебя принимают настолько, насколько ты профессионален и способен донести свою точку зрения", — пояснила она.

Фото: Сергей Меркулов. Amic.ru

Марина Ермоленко согласна с тем, что сфера политики в регионе неплохо представлена дамами и главный фактор не гендерный, а профессиональный.

"Женщина в политике ничем не отличается от мужчины. Если она конкурентоспособна как политический, общественный деятель, тогда будущее есть. Но если женщина идет в политику и надеется, что где-то ей стульчик отодвинут, где-то руку подадут, то такое есть только на массовых представительных мероприятиях. Если речь идет о выборах, то надо быть готовым к конкуренции. Это не та сфера, где тебя пропустят вперед. Это не трамвай", — сказала Марина Ермоленко.

И все же в Барнаульской гордуме из 40 депутатов десять женщин, подчеркнула она. Немало женщин во власти на уровне городов, районов и сел.

"Чем меньше муниципальное образование, тем больше там хозяйственных вопросов. Там уже не до политических игр, они занимаются конкретными вопросам. Это адский труд", — добавила Ермоленко.

Однако по ее мнению, современное консервативное общество не готово к массовому принятию женщины в политике.

"Ближайшие лет 50 женщины-президента в стране не будет. Общество принимает женщину, как хранительницу семейного очага. Избиратели охотнее голосуют за мужчину. Русскому человеку нужный сильный правитель. Женщина — тыл, а мужчина — защитник, сила, стена", — сказала она.

А вот Надежда Капура считает, что женщина могла бы стать когда-то президентом России.

Но обе признают, что женщина, особенно политик, всегда должна выглядеть хорошо и ухоженно. Обе собеседницы это прекрасно демонстрируют.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

5.07.2017 11:07
Десятник

Ну тут, конечно, надо поспорить, обладают ли большинство сегодняшних женщин в России всем нужными профессиональными качествами, чтобы работать в этой самой политической сфере? Очевидно, что легче объяснять свой непрофессионализм так называемым "невидимым потолком" и патриархатом. Но нужно признать, если ты действительно понимаешь политику, умеешь разрабатывать и принимать нужные решения, т.е обладаешь всеми чертами профессионала в любой области (не только политике), то ты так или иначе найдешь свое место и тебя примут. Сейчас блин не 17 век, не нужно в абсурд это превращать

0  0
5.07.2017 11:11
!

Боровикову то почему не позвали?

0  0
5.07.2017 11:16
Букет цветов

Рано или поздно эти рамки сотрутся, как и везде в мире. Главное, чтобы не началось повальная феминизация политики лишь по тому, что они женщины. Ермоленко правильно сказала, что в политике правила одинаковы для всех, и нужно быть готовой конкурировать со всеми на ровне. Если у тебя это хорошо получается, то никто тебя не держит, женщина ты или мужчина. Вот как уже тут пишут про Боровикову, хоть ты вся исхудейся, хоть стань вундергенералом казаков, ну не можешь в политику, не лезь

0  0
5.07.2017 11:16
- гость -

Заметил одну особенность. Все политики без исключения говорят, как это все там у них сложно, как они выматываются, дословно: "какая это грязь". У меня вопрос: "Какого хрена вы туда претесь?" Идите на завод! Там проще!
Мужик с головой и руками никогда не пойдет в политику.
Над нашим "голубым домом" надо лозунг повесить: "Руки из *опы? Иди в политику!"
Вы же не умеете нифига делать! Даже политики из вас - никакие!

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