Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров продают в Барнауле за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Просторное жилье находится на первом этаже в кирпичной высотке по Улице Антона Петрова.

Судя по фото, в квартире имеется просторная кухня-столовая, совмещенная с гостиной, большая детская комната и спальня, а также внушительные холл и лоджия.

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"Очень хороший дорогой ремонт. Дорогая бытовая техника и мебель. Кондиционеры ", — сказано в объявлении.

Хозяин квартиры также рассматривает вариант обмена жилпощади на коттедж.