"Русский академический фонд", который принадлежит двоюродному племяннику президента России Роману Путину, предложил ограничить возможность выезда за границу выпускникам вузов, которые окончили учебу с красным дипломом, пишет "Дождь".

С соответствующим предложением фонд обратился к министру обороны России Сергею Шойгу. В частности, предлагается продлить срок отсрочки от призыва в армию до 27 лет выпускникам вузов, которые закончили бакалаврскую программу вуза с отличием и продолжили обучение.

Кроме того, предложили продлить отсрочку от армии студентам заочных отделений, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Также представители фонда сочли логичным проработать вопрос об ограничении для них права выезда за рубеж. В фонде высказали обеспокоенность тем, что в последнее время из России уезжают все больше людей. По мнению руководства организации, статистика "преуменьшает реальный отток населения", а большую часть тех, кто хочет уехать из России, составляют студенты, "молодые и образованные городские жители", выпускники вузов.

"Очевидно, что потеря высококвалифицированных работников причиняет невосполнимый ущерб российской экономике. Эксперты фонда считают, что необходимо безотлагательно проработать ряд мер по государственной поддержке молодых людей, получивших высшее образование", — говорится в обращении.