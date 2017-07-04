Сотрудники подмосковной полиции задержали ранее судимую жительницу Зеленограда и ее сожителя, которых подозревают в убийстве мужчины, чьи обугленные останки ранее нашли в мангале, сообщает LIFE.

На территории базы отдыха "Солнышко" в деревне Лопытово в Солнечногорском районе сторож почувствовал неприятный запах горелого, когда совершал обход территории. Он обнаружил обугленное тело в мангале, некоторые части тела лежали в кустах неподалеку от места происшествия.

Неподалеку в кустах была обнаружена и голова человека без ушей, а уши находились в мангале.

Подозреваемых в убийстве удалось установить тут же: они были пьяны и спали в домике, рядом с которым стоял мангал. Сообщается, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане.

Как сообщают "Вести", в домике были обнаружены и предполагаемые орудия преступления: топор, молоток, пила, а также медицинские маски, бахилы, перчатки и полиэтиленовая пленка со следами вещества, похожего на кровь.

Личность погибшего пока не установлена. Следователи возбудили уголовное дело.