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Цена на бензин самой популярной марки АИ-92 в Алтайском крае на минувшей неделе пережили снижение, заявляется в докладе Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В документе рассматривается ценовая ситуация на топливо в регионах страны за период с 25 июня по 2 июля. В частности, относительно бензина марки АИ-92 говорится: "В Сибирском округе, несмотря на снижение цен в Алтайском крае средняя цена сохранилась на уровне36,04 руб./литр".

Что касается ситуации с топливом АИ-95, то в Центральном диспетчерском управлении констатируют: "В Сибирском и Дальневосточном округах средние цены стабилизировались на уровне предыдущей недели — 38,17 руб./литр и 45,08 руб./литр соответственно".

Небольшая корректировка в сторону уменьшения цены произошла в Алтайском крае и относительно солярки. Однако это не изменило ситуацию на общесибирском рынке дизельного топлива, где средняя цена сохранилась на отметке 38,03 рубля.

Напомним, что цены на бензин до этого росли в Алтайском крае в течение трех недель. Наиболее резкий скачок стоимости топлива, который оказался на Алтае самым заметным среди регионов России, произошел в середине июня.





