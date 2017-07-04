Временная администрация по управлению ООО "КБ "Тальменка-банк", назначенная в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по результатам анализа кредитного портфеля банка выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной задолженности ряда заемщиков банка, сообщает пресс-служба ЦБ.

"Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация установила в действиях руководства и собственников банка признаки вывода активов, растраты или хищения имущества банка на общую сумму порядка 780 млн рублей", — говорится в сообщении.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 0,5 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,7 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами — 1,2 млрд рублей.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка, Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.