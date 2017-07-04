Стритрейсерша Мара Багдасарян устроилась на работу в ООО "Нучар", которое занимается продажей мясных и колбасных изделий, сообщает LIFE.

Девушка будет отвечать за работу с закупщиками. Зарплата Багдасарян составит 50 тысяч рублей в месяц. 15% от дохода уйдут на оплату многочисленных штрафов. В марте 2017 года суд назначил гонщице свыше 200 тысяч рублей штрафа по итогам 12 заседаний о нарушении правил дорожного движения.

Ранее девушку приговорили к году исправительных работ с удержанием 15% от зарплаты в пользу государства. Маре приходилось при помощи веника и совка убираться в ГБУ "Жилищник". Однако в последнее время она стала прогуливать работы.