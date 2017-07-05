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Молоко в бутылках необычного объема 1,4 литра вскоре появится в продаже в барнаульских супермаркетах, сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Такую упаковку уже называют "семейной". Розлив в тару подобного объема запустил Барнаульский молочный комбинат. "Она удобна для хранения и транспортировки, изготовлена из экологически чистого материала и соответствует основным стандартам качества и безопасности. В новые бутылки разливается отборное молоко и молоко 2,5%-ной жирности", — отмечают в региональном управлении.

На молочном комбинате появление новой упаковки объясняют тем, что покупатели все чаще приобретают продукты на длительный период и данный объем будет очень удобен для граждан.

Молоко в таких бутылках обещают поставлять в сети "Лента", "Холидей" и "Хорошее настроение".

