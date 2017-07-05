Фото: krasmoloko.ru
Молоко в бутылках необычного объема 1,4 литра вскоре появится в продаже в барнаульских супермаркетах, сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Такую упаковку уже называют "семейной". Розлив в тару подобного объема запустил Барнаульский молочный комбинат. "Она удобна для хранения и транспортировки, изготовлена из экологически чистого материала и соответствует основным стандартам качества и безопасности. В новые бутылки разливается отборное молоко и молоко 2,5%-ной жирности", — отмечают в региональном управлении.
На молочном комбинате появление новой упаковки объясняют тем, что покупатели все чаще приобретают продукты на длительный период и данный объем будет очень удобен для граждан.
Молоко в таких бутылках обещают поставлять в сети "Лента", "Холидей" и "Хорошее настроение".
Комментарии
Почти 2,5?
Что с молочкой то творится - кефир, снежок и пр. пить невозможно - жижа какая-то. Ощущение что на-глазок все делается. БМК считай потерял одного покупателя в моем лице из-за снижения качества продукции.
Почти 2,5?
Что с молочкой то творится - кефир, снежок и пр. пить невозможно - жижа какая-то. Ощущение что на-глазок все делается. БМК считай потерял одного покупателя в моем лице из-за снижения качества продукции.
покупатели все чаще приобретают продукты на длительный период
После вскрытия в течение суток прокисает.
"На молочном комбинате появление новой упаковки объясняют тем, что покупатели все чаще приобретают продукты на длительный период и данный объем будет очень удобен для граждан."
Так-то у молока 5 суток срок хранения, про какой длительный период говорить?
Хотя у меня на даче молоко от БМК в открытом пакете 2 недели в холодильнике простояло и..... не прокисло.... Чудеса....
Остодолбали эти "ильдарады": почти полторашка, почти литр, почти поллитра...
Можно я тогда тоже буду за них рассчитываться "почти деньгами"?
Берёшь полторашку минералки, смотришь - объём 1,45л. Да что за бл*ядство-то!?
"Булка" белого хлеба - тоже не "булка" (у меня есть ещё советские выпечные хлебные формы - они почти на четверть! длиннее)
"Банка" газировки - 0,30л.
"Банка" пива - 0,45л.
"Литр" молока - 900гр.
"Килограмм" сахара - 860гр.
Принципиально не покупаю такое на*балово. Ищу в нормальной, православной таре.
Специально так делают, чтобы люди в уме не могли сосчитать сколько стоит литр или килограмм.
Нагревают везде
Специально так делают, чтобы люди в уме не могли сосчитать сколько стоит литр или килограмм.
да и каждодневный "рост" благосостояния не так заметен )