Губернатор Алтайского края Александр Карлин 5 июля, проводит "прямую линию", организованную на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн".

В ходе онлайн-конференции глава региона выскажется на наиболее актуальные для жителей региона темы. Число адресованных губернатору вопросов исчисляется сотнями. Среди центральных тем — ЖКХ, места в детских садах, развитие дорожной сети, газоснабжение и многое другое. Портал Amic.ru ведет видеотрансляцию прямой линии.

"Прямая линия" с Александром Карлиным продлится с 11:00 до 13:00. С ответами губернатора на наиболее значимые вопросы читатели Amic.ru смогут ознакомиться в ленте новостей.