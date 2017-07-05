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Александр Карлин отвечает на вопросы жителей Алтая
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"Прямая линия" с губернатором Александром Карлиным. Видеотрансляция

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей

Губернатор Алтайского края Александр Карлин  5 июля, проводит "прямую линию", организованную на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн".

В ходе онлайн-конференции глава региона выскажется на наиболее актуальные для жителей региона темы. Число адресованных губернатору вопросов исчисляется сотнями. Среди центральных тем — ЖКХ, места в детских садах, развитие дорожной сети, газоснабжение и многое другое. Портал Amic.ru ведет видеотрансляцию прямой линии.

"Прямая линия" с Александром Карлиным продлится с 11:00 до 13:00. С ответами губернатора на наиболее значимые вопросы читатели Amic.ru смогут ознакомиться в ленте новостей.

Читайте также в сюжете: "Прямая линия" с губернатором Александром Карлиным
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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5.07.2017 11:00
фиг

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5.07.2017 11:02
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