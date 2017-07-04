Полуразрушенный дом предоставили для жилья сироте на Урале

В Усть-Катаве Челябинской области области возбудили уголовное дело по факту предоставления девушке-сироте полуразрушенного дома, непригодного для жилья. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

"Жилой дом не соответствует установленным требованиям, несущая способность фундамента и стен жилого дома нарушена в результате интенсивного увлажнения паводковыми и атмосферными водами, выявлены разрушения их переувлажненных конструктивных элементов от промерзания в холодный период года", — говорится в сообщении со ссылкой на заключение эксперта.

Проверка показала, что должностные лица администрации городского округа комиссионное обследование предоставленного дома не проводили, дом оказался непригодным для проживания, чем были существенно нарушены права и законные интересы лица из слабозащищенной категории населения.