В Алтайском крае суд признал виновной бывшую проводницу пассажирского поезда, заставившую людей выпрыгивать из вагона во время движения, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Женщину осудили за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ее оштрафовали на 15 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2016 года на станции Алтайская.

"При отправлении пассажирского поезда со ст. Алтайская проводник, не предупредив заблаговременно пассажиров о прибытии поезда на станцию и необходимости покинуть вагон, настояла на их высадке из вагона уже после начала движения поезда, создав тем самым реальную угрозу безопасности их жизни и здоровья. В результате две пассажирки, вынужденные выпрыгнуть из движущегося состава с багажом в руках, получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", — говорится в сообщении.