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Спасатели в бинокль смотрели, как женщина не умерла благодаря отдыхающим

, ИА "Амител"
Людмила два часа лежала на берегу пока за ней приехали сотрудники МЧС

Фото: кадр из видео

66-летняя туристка Людмила Земляченко 2 июля в Севастополе чуть не утонула, из воды ее успел достать один из отдыхающих, сообщает LIFE.

Проблемой оказалось доставить умирающую с берега в больницу. Для этого специально на лодке приплыли спасатели. Однако они остановились примерно в ста метрах от берега и отказались подплывать ближе, сообщив, что нет возможности подплыть ближе. Они попросили людей самим найти лодку и плыть к ним.

Также спасатели заявили, что вместе с больной в лодке должен быть врач. 

"Катер со спасателями не подплыл! Они наблюдали в бинокль, как реанимировали человека с того света", — рассказала сестра пострадавшей Галина Кабанова.

Людмила два часа пролежала на берегу, постоянно теряя сознание. За ней приехали сотрудники МЧС, которые и увезли женщину в больницу. Женщина находится в реанимации, у нее диагностировали отек легких.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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