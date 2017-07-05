66-летняя туристка Людмила Земляченко 2 июля в Севастополе чуть не утонула, из воды ее успел достать один из отдыхающих, сообщает LIFE.

Проблемой оказалось доставить умирающую с берега в больницу. Для этого специально на лодке приплыли спасатели. Однако они остановились примерно в ста метрах от берега и отказались подплывать ближе, сообщив, что нет возможности подплыть ближе. Они попросили людей самим найти лодку и плыть к ним.

Также спасатели заявили, что вместе с больной в лодке должен быть врач.

"Катер со спасателями не подплыл! Они наблюдали в бинокль, как реанимировали человека с того света", — рассказала сестра пострадавшей Галина Кабанова.

Людмила два часа пролежала на берегу, постоянно теряя сознание. За ней приехали сотрудники МЧС, которые и увезли женщину в больницу. Женщина находится в реанимации, у нее диагностировали отек легких.