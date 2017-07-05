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Мутко пообещал россиянам доступные цены на ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Стоимость билетов на матчи группового этапа Кубка конфедераций составляла 960 рублей

Фото: golden-news.com

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что для российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года могут установить четвертую ценовую категорию на билеты, однако решение остается за Международной федерацией футбола (ФИФА), пишут "Известия" .

"Ценовая политика — за ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены", — сообщил Мутко.

Право на приобретение билетов четвертой ценовой категории имеют граждане страны-хозяйки мундиаля. Подобная практика продажи билетов применялась на прошедшем Кубке конфедераций. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляла 960 рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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