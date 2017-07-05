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Фермер из Италии "нарисовал" при помощи трактора на своем поле в области Венето портрет главы российского государства Владимира Путина. Этот портрет пришел на смену изображению главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, которое Дарио Гамбарин "нарисовал" после сбора урожая в конце 2016 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал L'Arena.it.

Агентство отмечает, что Гамбарин приобрел популярность несколько лет назад после того, как начал рисовать гигантские портреты мировых лидеров и послания к значимым глобальным событиям. Вместо холста он использует поле, а вместо кистей и красок — трактор и плуг. Среди его работ присутствуют портреты экс-президента Америки Барака Обамы, лидера кубинской революции Фиделя Кастро, папы Римского Франциска и иных политиков и знаменитостей.

После завершения сбора нынешнего урожая итальянец нарисовал портрет главы РФ, приурочив его к грядущему саммиту G20 в Гамбурге.

Увидеть портрет Путина можно лишь с большой высоты. Ширина произведения составляет 135 метров. Также на портрете присутствует фамилия российского лидера, написанная на кириллице, и подпись "G20 2017".

Фермер добавил, что все надеются, что встреча "Группы двадцати" приведет к решению актуальных проблем в сфере экономики и миграции, угнетающих мир. "Тем для обсуждения немало: это Украина и Сирия, ядерное оружие, а также обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы", — напомнил итальянец.