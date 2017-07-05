Фото: pulpstreet.com

Четырехбалльные заторы образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в среду, 5 июля.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", автомобили практически стоят на участке проспекта Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектам. Скорость движения транспорта там не превышает 5 километров в час.

Также пробки наблюдаются на двух отрезка Павловского тракта, в районе пересечений с улицами Просторной и Попова, на перекрестке улица Власихинская — Малахова, а также в районе площади Октября.

При этом в городе произошло два ДТП. Одна авария отмечена на проспекте Ленина, на отрезке между улицами Германа Титова и Петра Сухова, а вторая — на шоссе Ленточный Бор.