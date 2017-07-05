Фото: topnewsrussia.ru
Писатель Даниил Гранин умер в возрасте 98 лет. Об этом в ночь на среду, 5 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в литературных кругах.
Гранин в минувшем месяце стал лауреатом государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 3 июня награду ему в виде исключения вручил глава российского государства Владимир Путин в Стрельне.
Cобеседник агентства отметил, что данных о дате похорон пока нет.
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов подтвердил агентству смерть писателя. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
Гранин — признанный классик русской литературы. Его начали публиковать с 1949 года. Писатель является автором романов "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", а также повестей и рассказов "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".
Комментарии
уходит целая эпоха...
Добавлю: ВЕЛИКАЯ СОВЕТСКАЯ эпоха, рождавшая Героев, Мыслителей, Творцов. То, что пришло ей на смену, может родить лишь воров и взяточников. К сожалению...
Ну а Блокадная книга где, монументальная совместная работа с Алесем Адамовичем, понятно, что она нынешним ворам и жуликам как кость в горле, но умалчивать-то зачем...