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Писатель Даниил Гранин умер в возрасте 98 лет. Об этом в ночь на среду, 5 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в литературных кругах.

Гранин в минувшем месяце стал лауреатом государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. 3 июня награду ему в виде исключения вручил глава российского государства Владимир Путин в Стрельне.

Cобеседник агентства отметил, что данных о дате похорон пока нет.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов подтвердил агентству смерть писателя. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Гранин — признанный классик русской литературы. Его начали публиковать с 1949 года. Писатель является автором романов "Искатели", "Иду на грозу", "Картина", а также повестей и рассказов "Собственное мнение", "Место для памятника", "Неизвестный человек".