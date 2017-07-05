Фото: Андрей Макаров, Иван Дворцов , Анна Лобас/vk.com/barneos22
Барнаульцы в социальных сетях бурно обсуждают грозовую ночь, запомнившуюся мощными раскатами грома и постоянными вспышками в небе.
Жители краевой столицы активно делятся фото этого завораживающего явления и рассказывают о том, что они чувствовали в этот момент.
"Я к окну подойти боялась от этого "светового шоу", и от "басов" уши закладывало", — пишет одна из пользовательниц сети.
"Я не выспался перед работой!", — жалуется другой горожанин. "Эта сверкающая ночь всю рыбалку обломала", — переживает еще один барнаулец.
Отметим, что грозы в Алтайском крае, судя по прогнозам синоптиков, будут продолжаться в ближайшие дни.
Комментарии
красота то какая! Лепота! (с)
Опасно это.
я все проспал, ничего не слышал. хоть окна и на проветривании стояли...
В администрацию молния не попала случайно ?
ночью спать надо а они молнии фотают))
Классные фото!
район Первомайского. молодцы!