Фото: Андрей Макаров, Иван Дворцов , Анна Лобас/vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях бурно обсуждают грозовую ночь, запомнившуюся мощными раскатами грома и постоянными вспышками в небе.

Жители краевой столицы активно делятся фото этого завораживающего явления и рассказывают о том, что они чувствовали в этот момент.

"Я к окну подойти боялась от этого "светового шоу", и от "басов" уши закладывало", — пишет одна из пользовательниц сети.

"Я не выспался перед работой!", — жалуется другой горожанин. "Эта сверкающая ночь всю рыбалку обломала", — переживает еще один барнаулец.

Отметим, что грозы в Алтайском крае, судя по прогнозам синоптиков, будут продолжаться в ближайшие дни.