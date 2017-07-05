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Грузовой поезд сбил 84-летнюю женщину в городе Обь Новосибирской области. Об этом сообщает портал НГС.Новости.

Инцидент произошел днем во вторник, 4 июля. В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР уточнили, что сообщение о смертельном травмировании женщины поступило в 13:00. На место отправился следователь для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Предварительно установлено, что пенсионерка на станции "Аэрофлот" хотела перейти через железную дорогу в неположенному месте, в результате чего ее сбил поезд. Женщина от полученных травм скончалась на месте, добавляют "Новосибирские новости".