В сети появилось видео, на котором женщина, предположительно, являющаяся подругой заместителя директора Приморского океанариума, купается в одном бассейне с двумя белухами.

Женщину, без шапочки плавающую с белухами, видно на ролике в посте в Instagram.

Как сообщает Newsbox24.tv, запись с камеры наблюдения датирована 12 февраля этого года, когда в учреждении действовал карантин.

Режим, при котором животные должны быть изолированы от посторонних, был введен в ноябре 2016 года после того, как в океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина и сивучонок. Также тогда стало известно, что животных в учреждении кормят тухлой рыбой. Карантин, как отмечается, отменили лишь 7 марта.

Тогда в соцсетях один из бывших сотрудников океанариума писал, что инфекция в бассейне, где содержатся животные, появилась в результате купания людей, а точнее друзей и подруг руководства учреждения. Но эта информация не нашла своего подтверждения.