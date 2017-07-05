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Российский летчик Константин Ярошенко, которого приговорили в Соединенных Штатах к 20 годам лишения свободы, написал письмо американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о возвращении на родину. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на самого россиянина.

Издание отмечает, что письмо передали в Белый дом через посольство РФ в Вашингтоне во вторник, 4 июля. Ярошенко назвал это обращение к Трампу "последним шансом вернуться в Россию в здравом уме". Также летчик выразил надежду, что глава Штатов проявит гуманность и милосердие.

В письме россиянин рассказал о сложностях, возникающих у него из-за языкового барьера — например, он не понимает приказы надсмотрщиков и не может объяснить суть своих проблем со здоровьем. Кроме этого, летчик написал о страданиях от разлуки с родными и скорби по матери, скончавшейся в мае 2017 года. "Держусь только мыслями о жене и дочке. Если я умру в тюрьме, они не вынесут такого удара", — цитирует газета Ярошенко.

Подчеркивается, что также Трампу написали письмо с просьбой о помиловании жена и дочь летчика.

Газета напоминает, что россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы в США 7 сентября 2011 года. В Америку его доставили из Либерии, где Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года. Американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по перевозке крупной партии кокаина.