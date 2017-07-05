Дожди до конца этой недели будут каждый день, сообщил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Однако уже известно, когда их количество существенно сократится . Так, в Сибири (в Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Алтайском крае и республике Алтай) температура понизится до 19-24 градусов, к выходным — 22-27 градусов. Местами дожди. У Байкала пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром — в среду-четверг 25-30 градусов, к концу недели похолодает до 19-24 градусов.

Обещают, что к началу следующей недели "сезон дождей" на большей территории России должен пойти на спад и можно ждать сухого лета. Если, конечно, не вмешаются новые неожиданные обстоятельства.

В Москве в среду погода будет облачной. Днем гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. Температура днем 19-20 градусов. В четверг меньше дождей, но погода ветреная. К концу рабочей недели всего 15-17 градусов тепла. В субботу небольшой дождь, а в воскресенье осадки уже будут носить локальный характер.

В Центральном федеральном округе погода с дождями. В Тамбовской и Воронежской областях сильные дожди с порывами 15-20 метров в секунду. До 9 июля включительно температура на 3 градуса ниже нормы, преобладающая температура в целом по округу не высокая. На севере чуть холоднее — 15-20 градусов в Костромской и Владимирской областях, чуть теплее на юге — 17-22 градуса. К выходным дождей станет меньше.

В Ленинградской и соседних областях в ближайшие дни неустойчивая погода. В Карелии в среду дожди и грозы. Сильные грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду пройдут в Архангельской области 5-7 июля. Днем температура 14-19 градусов. Такая же погода в Ленинградской области. В Коми теплее — 16-21 градус. Но без дождей не обойдется.

С дождями погода в Приволжском округе, температура 14-19 градусов. Сегодня на юге Приволжского округа и 6 июля в Ульяновской и Саратовской областях сильные дожди, град, порывы ветра возможны до 22 метров в секунду. Также сильные дожди ночью 6 июля в Татарстане, в четверг порывы ветра в республике могут достигать 26 метров в секунду.

На юге тепло — 23-28 градусов, но прогнозируются ливни.

На Урале также погода с дождями, но если по северу они пройдут местами, то на юге (в Челябинской, Курганской, Свердловской областях) будут сильными. Днем 19-24 градуса.

На Дальнем Востоке, в северных территориях 13-18 градусов, а к концу недели до 9-14 градусов. Местами дожди. На юге в Приморском и Хабаровском крае 30-35 градусов, небольшое снижение температуры к выходным.