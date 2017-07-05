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Пожилую жительницу Алтайского края попытался обокрасть мошенник-"внук"

, ИА "Амител"
Пенсионерка перед переводом денег решила позвонить настоящему внуку на сотовый

Фото: новостиалтая.рф

Полицейские в Шипуновском районе раскрыли факт телефонного мошенничества, которое было совершено в отношении 66-летней жительницы села Шипуново. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отмечается, что на домашний телефон пенсионерки позвонил молодой мужчина, назвавший ее бабушкой. Злоумышленник попросил срочно перевести на его счет 48 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка поверила звонившему, так как у нее правда есть внук, однако все реже перед переводом денег решила позвонить ему на сотовый. 

В этот момент стало известно, что настоящий внук не звонил пожилой женщине и не просил денег.

Сотрудники установили личность звонившего, которым оказался 31-летний ранее судимый гражданин. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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