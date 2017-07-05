Омская городская прокуратура нашла коррупционную составляющую в получении мэром города Вячеславом Двораковским премий в размере от одного до 2,3 млн рублей, пишет "Новый Омск".

Как выяснила прокурорская проверка, премии мэра были сопоставимы с заработной платой и начислялись из дефицитного городского бюджета. При этом назначали их заместители главы города. Возникает вопрос, как может подчиненный выписать премию своему начальнику? Предписание об устранении нарушений направлено в горсовет.

В 2014 году, как отмечается, Двораковский получил 5, 5 млн рублей, из которых премия составила 2,3 млн. В 2015 году премия составила 2,1 млн рублей, в 2016 — 1,9 млн рублей, а за истекший период этого года — 954 тысячи рублей.

Как сообщается в местных СМИ, депутаты городского совета при формировании омского дефицитного бюджета постоянно задавали вопрос о возможных вариантах экономии за счет управленческих расходов. Но представители мэрии давали уклончивые ответы о принципах формирования оплаты труда муниципальных служащих, ссылаясь на укладывание в некие установленные нормативы.