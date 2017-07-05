Омская городская прокуратура нашла коррупционную составляющую в получении мэром города Вячеславом Двораковским премий в размере от одного до 2,3 млн рублей, пишет "Новый Омск".
Как выяснила прокурорская проверка, премии мэра были сопоставимы с заработной платой и начислялись из дефицитного городского бюджета. При этом назначали их заместители главы города. Возникает вопрос, как может подчиненный выписать премию своему начальнику? Предписание об устранении нарушений направлено в горсовет.
В 2014 году, как отмечается, Двораковский получил 5, 5 млн рублей, из которых премия составила 2,3 млн. В 2015 году премия составила 2,1 млн рублей, в 2016 — 1,9 млн рублей, а за истекший период этого года — 954 тысячи рублей.
Как сообщается в местных СМИ, депутаты городского совета при формировании омского дефицитного бюджета постоянно задавали вопрос о возможных вариантах экономии за счет управленческих расходов. Но представители мэрии давали уклончивые ответы о принципах формирования оплаты труда муниципальных служащих, ссылаясь на укладывание в некие установленные нормативы.
Комментарии
А скока не учтенных премий?
а в этом вся суть нынешних гос управленцев - не по делам и заслугам, а за креселко и на штанишки!
Предписание об устранении нарушений направлено в горсовет
Граждане, это не нарушение - это воровство и злоупотребление. Пусть вернет городу все премии в кратчайшие сроки, на эти деньги можно сиротам квартирки выдать от государства или больных детей подлечить.
премий на 7.254.000 руб незаслуженно хапнул, и улыбочка такая добрая, помимо возврата премии должен быть штраф в размере 50% от премии, если конфискации желает избежать.
Нет в стране законов справедливых, не работает исполнительная власть. Законотворцы плодят законы для ограбления народа, процветает кумовство, злоупотребление и использование бюджета не по назначению, если не сказать хуже- воровство.
А раз нет справедливости, значит нет сильного государства. Эти два понятия неразрывны.