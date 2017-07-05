Фото: barnaul.org

Участок улицы Матросова в Барнауле перекрыли с 10:00 5 июля в связи с ремонтом моста через реку Пивоварку, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Движение будет ограничено между улицами Юрина и улицей Меланжевой. Работы на мосту планируется завершить 30 августа.

В связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусы №17 и №24 будут ходить по улице Юрина – проспекту Коммунаров – улице Меланжевой – улице Матросова, далее – по маршруту.

Автобусы №53 пустят по улице Антона Петрова – проспекту Коммунаров – улице Меланжевой – улице Матросова, далее – по маршруту.

Что касается троллейбусов, то схема маршрута №1 выглядит так: "Стадион" – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов (нечетная сторона) – проспект Ленина – проспект Космонавтов (четная сторона) – "Шинный завод" – улица Малахова – улица Сухэ-Батора – улица 50 лет СССР – улица Георгиева – "Стадион";

Маршрут №6: "Солнечная поляна" – улица Юрина – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – "площадь Победы";

Маршрут №7: конечный пункт "улица Взлетная" – улица Балтийская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – "площадь Баварина".

Автомобилистов призывают заранее выбирать пути объезда.