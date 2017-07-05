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Источник в медицинских кругах сообщил, что кузбасский губернатор Аман Тулеев находится в сознании, а его состояние врачи оценивают как стабильное. Об этом в среду, 5 июля, пишет РИА Новости.

При этом собеседник агентства не уточнил, собираются ли в ЦКБ делать какую-либо операцию Тулееву.

"Ранее Тулееву сделали операцию в клинике в Германии. Может быть, что-то врачи не смогли сделать", — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба региональной администрации сообщила, что его продлили из-за операции, которая была прописана Тулееву из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще в октябре прошлого года. Из-за плотного рабочего графика губернатору пришлось перенести оперативное вмешательство на семь месяцев, чтобы совместить его с отпуском.

Ряд СМИ писал, что губернатор якобы собирается уйти в отставку, однако данную информацию опровергли в администрации Кузбасса, отметив, что Тулеев собирается работать дальше, сразу после постоперационной реабилитации.

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После консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по инициативе главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой Тулееву предложили продолжить интенсивную восстановительную терапию в российской столице. Процесс идет под контролем федерального Минздрава и самой Скворцовой.