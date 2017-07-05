Плату за установку счетчиков хотят переложить на коммунальщиков

Плату за установку приборов учета воды и электроэнергии могут переложить с потребителей на ресурсоснабжающие организации, пишет "Парламентская газета".

Такой законопроект готовит первый зампред думского Комитета по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, документ может быть внесен в Госдуму до конца июля. Он готовит проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс и закон об электросбережении.

"Сейчас за установку, контроль и проверку счётчиков ответственны граждане. Будет справедливо, если мы обяжем заниматься этим сами организации, предоставляющие коммунальные услуги", — считает Арефьев.

По его словам, сейчас документ готов наполовину, так как необходимо учесть множество правительственных постановлений.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева считает, что это не приведет к снижению расходов потребителей: "Да, у них не будет болеть голова о приобретении и установке приборов учета, но коммунальщики просто перераспределят эти расходы, включив их в платежные документы".