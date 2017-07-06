В наше время трудно встретить человека, у которого в любимой собственности не было хоть небольшого участка земли. А это означает, что ему приходится ухаживать и наблюдать за ним, а также проводить необходимые садово-огородные работы.

Ушли те времена, когда работа выполнялась только с помощью ручных инструментов и подручных средств, таких как лопаты, грабли, топоры, ручные пилы. Человек устал нагружать себя тяжелой никому ненужной работой, надрывать спину, руки и ноги и поэтому изобрел специальные устройства, которые смогли в значительной степени упростить его задачу.

Главное преимущество садовой техники заключается в том, что благодаря ее использованию при минимальных затратах своих сил, возможно получить результат в несколько раз эффективней, чем при использовании обычных инструментов.

Одним из самых распространенных садовых инструментов в наши дни считается газонокосилка. За последние годы потребность в создании такого элемента ландшафта, как газон, значительно возросла.

На сегодняшний день выделяют два основных типа газонокосилок – ручные и колесные. Выбирать между ними следует, прежде всего, с расчетом рельефа вашей местности. Для больших прямых территорий, не имеющих узкие дорожки между кустами и деревьями, наилучшим образом подойдет колесная газонокосилка.

Это объясняется различными факторами. Главным из них является то, что колесная газонокосилка имеет больший в сравнении с ручной газонокосилкой захват. Благодаря этому за один присест вы сможете скосить довольно большое количество травы. Среди недостатков данной газонокосилки необходимо отметить, что она довольно громоздкая и тяжелая, поэтому управлять ей сможет далеко не каждый.

Не меньше популярностью у дачников пользуется садовый триммер. Это ручная газонокосилка, которая используется для скашивания травы в труднодоступных местах (неровности, каменистая местность). Использовать триммер очень просто, он легкий и даже ребенок справится с тем, чтобы подстричь газон на лужайке у дома.

Так же на даче невозможно обойтись без бензопилы, кустореза и садового измельчителя. Вся эта техника не только облегчает работу на саду, но и помогает создать тот самый оазис с вечно ровным газоном и идеально ровной живой изгородью у дома.

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