Фото: life.ru

Пожарные с помощью нестандартных действий смогли предотвратить смерть школьника в городе Уху провинции Аньхой (Китай). Один из спасателей ударом ноги затолкнул в квартиру подростка, грозившегося выпрыгнуть из окна, пишет Life со ссылкой на Mirror.

Уточняется, что школьник поссорился со своими родителями и пригрозил совершить самоубийство. Чтобы взрослые всерьез восприняли его, подросток сел на подоконник 12-го этажа и свесил ноги на улицу.

Пока одни спасатели раскладывали под окнами многоэтажки надувные матрасы для смягчения удара от падения, другие поднялись на 13-й этаж. Один из пожарных завязал вокруг пояса веревку и укрепился между этажами. В тот момент, когда подросток отвлекся на реплику переговорщика, находившегося с ним в одной квартире, спасатель резко спрыгнул вниз и ногами затолкнул молодого человека в комнату.