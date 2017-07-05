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Программа расселения ветхого и аварийного жилья в Алтайском крае завершится осенью 2017 года – все мероприятия выполняются своевременно, заявил губернатор Александр Карлин в рамках "прямой линии", которая проходит 5 июля на площадке Медиагруппы "FM-Продакшн".

"В Алтайском крае 153,5 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья. 587 аварийных многоквартирных домов. В основном, это наши города. Сегодня мы эту программу завершаем", — отметил глава региона.

По словам губернатора, по состоянию на 1 января 2017 года во всех территориях края за исключением Бийска, программа была выполнена.

"Сегодня программа завершается и в городе Бийске. Мы ее контролируем", — подчеркнул губернатор.