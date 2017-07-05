На пленарном заседании Госдумы в первом чтении рассмотрят законопроект об определении нижнего порога выплаты, пишет "Парламентская газета".

Стоит отметить, что соответствующие поправки в Семейный Кодекс внесли депутаты Герасимова, Мизулина Кузьмина, Епифанова, Михеев и другие (в период исполнения ими депутатских полномочий) еще в 2012 году,

"Суды, взыскивая алименты, не связаны никаким нижним пределом. В результате, размер выплачиваемых алиментов зачастую дискредитирует цель их выплаты - содержание детей", — говорилось в пояснительной записке.

Тогда авторы предлагали установить минимальный размер алиментов, равный величине одной четверти прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте РФ, где проживает несовершеннолетний.

Правда, предложение парламентариев не поддержали в правительстве. Аргументировали это тем, что "в случае принятия законопроекта родитель, получающий заработную плату, равную минимальному размеру оплаты труда, может не иметь возможности выплатить сумму алиментов, подлежащую исчислению в соответствии с величиной прожиточного минимума для ребенка".

В апреле 2017 года профильный комитет Госдумы также выступил с решением не поддерживать эту инициативу.

Однако уже на днях в ходе пленарного заседания, будет в первом чтении рассмотрен еще один законопроект, закрепляющий алиментный минимум. Депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов предлагают не только определить минимальный порог для алиментов, равный величине прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, но и поменять механизм выплаты.

Таким образом, в случае, когда родители не имеют возможности выплачивать алименты, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет бюджетных средств. По замыслу авторов, взыскивать долг с алиментщиков будет уже государство.