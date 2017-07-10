Технологии производства строительных материалов постоянно развиваются. Если раньше для строительства дома выбор стоял между двумя видами кирпича – стандартным красным или белым силикатным, то сегодняшний день предлагает нам большой ассортимент кирпичной продукции. Одним из самых востребованных на рынке является силикатный кирпич.

Он экологичен, прочен, устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, удобен в использовании. Сравнительно недавно было выявлено ещё одно его преимущество – возможность окраски практически в любой цвет.

Одним из лидеров на строительном рынке является компания "Стройберг". Под ее торговой маркой выпускается более 167 млн. кирпича в год:

строительный и облицовочный

разных размеров

с различными потребительскими характеристиками (полонотелый и пустотелый с отверстиями)

разного цвета (классический неокрашенный белый, желтый, персик, малиновый, терракотовый, молочный шоколад, светло-коричневый, зеленый, голубой и др.)

Сегодня покупатель смотрит не только на цену, но и учитывает качество продукции, оценивая практичность материала и долговечность строительного объекта в последующем. Качество продукции компании "Стройберг" удовлетворит требования самых взыскательных клиентов.

Специалисты завода постоянно работают над расширением ассортимента продукции и цветовой гаммы. Силикатный кирпич выпускается по ГОСТу 379-2015 и бывает:

строительный рядовой и облицовочный

одинарный и полуторный/утолщенный

полнотелый (без отверстий) и пустотелый (с несквозными отверстиями)

неокрашенный (белый) и цветной

Компания "ЗапСибРегион" уже несколько лет сотрудничает с заводом. За это время партнёрство было высоко оценено сторонами. Для себя покупатели также могут оценить преимущества покупки в "ЗапСибРегион" – возможность приобрести силикатный кирпич по демократичным ценам без дополнительных наценок и сэкономить на доставке (при больших объёмах доставка осуществляется прямо с завода-изготовителя).

"ЗапСибРегион" – это компания, которая за 12 лет существования на рынке зарекомендовала себя как надежный поставщик качественных строительных материалов. Удобное расположение складов и магазинов, широкий ассортимент товаров разной ценовой категории и профессиональная консультация помогут Вам сделать оптимальный выбор.

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова 258В

Телефон: 8 (3852) 500-085

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