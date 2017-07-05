Фото: demidov-park.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе "прямой линии" высказался о проблеме, связанной со строительством жилого комплекса "Демидов парк" в Новоалтайске.

Так, к главе региона обратилась одна из дольщиц, которая до сих пор не может получить свою квартиру.

Александр Карлин напомнил, что ситуацию вокруг жилкомплекса власти региона держат на контроле. Он также подчеркнул, что данный проект изначально был весьма рискованным. Кроме того, на развитии ситуации сказались и объективные факторы – не самое лучшее время переживает рынок недвижимости.

Долю ответственности за проблемы несут и власти Новоалтайска, считает губернатор. По его словам, администрация города своевременно не оценила имеющиеся риски.

"Глава администрации Новоалтайска Борис Парадовский лишился своей должности в том числе и поэтому", — прямо отметил губернатор.

Обращаясь к дольщикам "Демидов парка", глава региона попросил их еще немного потерпеть и выразил надежду на то, что они получат свои квартиры.