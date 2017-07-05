66% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после предстоящих в 2018 году президентских выборов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-Центра".

При этом, 18% опрошенных хочет видеть на посту президента другого человека, а затруднились ответить 16% участников опроса.

Вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента, 42% россиян хотели бы, чтобы новый лидер проводил во внутренней политике "такую же, как сейчас" линию, а 34% желают видеть "более жесткую, чем сейчас". Каждый седьмой (12%) выступает за "более либеральную, чем сейчас" внутреннюю политику.

Аналогичным образом отвечали на вопрос относительно внешней политики России. Более половины (56%) хотели бы, чтобы новый президент проводил во внешней политике линию "такую же, как сейчас". Каждый пятый (19%) поддерживает линию "на более жесткую конфронтацию с Западом", каждый седьмой (13%), напротив, "на снижение конфронтации с Западом".