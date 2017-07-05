66% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после предстоящих в 2018 году президентских выборов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Левада-Центра".
При этом, 18% опрошенных хочет видеть на посту президента другого человека, а затруднились ответить 16% участников опроса.
Вне зависимости от того, кто будет избран на пост президента, 42% россиян хотели бы, чтобы новый лидер проводил во внутренней политике "такую же, как сейчас" линию, а 34% желают видеть "более жесткую, чем сейчас". Каждый седьмой (12%) выступает за "более либеральную, чем сейчас" внутреннюю политику.
Аналогичным образом отвечали на вопрос относительно внешней политики России. Более половины (56%) хотели бы, чтобы новый президент проводил во внешней политике линию "такую же, как сейчас". Каждый пятый (19%) поддерживает линию "на более жесткую конфронтацию с Западом", каждый седьмой (13%), напротив, "на снижение конфронтации с Западом".
Комментарии
Путинская эстетика это в первую очередь бездарность. Это серость, бездарность, не красота. То есть вот сам Путин таков и собственно говоря, и его эстетика примерно такая же мелкотравчатая. То есть это некрасиво, это в достаточной мере утилитарно. Но это совершенно не радует. То есть единственное, чем это может обрадовать – так тем, что тебя не сожрали. А в остальном это все убогость. Серость, убогость."
А. Троицкий
Лишь бы правительство сменили, мелкого подальше.
Все за Путлера голосуем, чтобы его дружбаны кормились на нас. Продолжим войнуху в Сирии, поднимутся коммуналка и налоги, а пенсии все ниже. Главное потом не плакать, что живём как в Африке
Пора менять всю эту плесень, которая только грабит страну, посадить всех депутатов, посадить родственников, конфисковать все у родни депутатской до 5 колена и запретить работать в госструктурах, вот тогда может что-то и изменится
5.07.2017 12:48
Вася
и когда ты начнешь чтото делать? или только шакалить в комментах способен?
А где лизуны-путиноиды???
12:48-Первый шак ал- путиноид)
Сейчас находясь в Прибалтике и видя как все кричали,что ни один певец и музыкант не будет выступать в Юрмале и проводить Новую волну.На самом деле только нет Новой волны,за 2 летних месяца здесь выступят практически все певцы и группы России,круг приближенных Путина тоже весь за границей,люди в нищей Прибалтике живут лучше нас.
Санкции ввели Путин и компания против народа и за таково президента я голосовать не буду.
Куда ты денешься? тряпка подзаборная ....
Я бы за чикатилу проголосовал или Пиночета