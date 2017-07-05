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Газификация Алтайского края должна проходить, исходя из принципов социальной справедливости, уверен губернатор Александр Карлин.

Об этом он сказал в ходе прямой линии, отвечая на вопрос жительницы Барнаула, которая пользуется сжиженным газом, но надеется, что к ее дому проведут трубный газ.

Глава региона, отвечая на вопрос подчеркнул, что трубный газ действительно является более дешевым. Однако при этом от отметил, что в вопросе газификации необходимо соблюдать принцип справедливости и сначала поставлять голубое топливо тем, у кого нет газа вообще.